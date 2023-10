Die Kampagne ziele darauf ab, das Bewusstsein für den Polizeiberuf zu schärfen und neue Bewerberinnen und Bewerber zu begeistern, schreibt die Agentur Ellaciao in einer Medienmitteilung.









Die Kampagne umfasst drei Filme, die in Kinos, als Aussenwerbung und online präsentiert werden. Eine begleitende Printkampagne wird zudem im Kanton Zürich sichtbar sein – auf Bussen, im öffentlichen Verkehr, online und als Aussenwerbung.

Teamarbeit, Verantwortung und Flexibilität

Lorella Liuzzo, Head of Strategy bei der Zürcher Oberländer Agentur erklärt den Hintergrund der Kampagne so: «In unserer Kindheit haben viele von uns davon geträumt, Superhelden zu sein, einen Unterschied zu machen und anderen zu helfen. Oft entstehen negative Konnotationen mit dem Polizeiberuf durch äussere Kommentare. Dennoch bleibt dieser Beruf ein Traumjob, der Teamarbeit, Verantwortung und Flexibilität in den Mittelpunkt stellt.»

Verantwortlich bei Ellaciao: Lorella Liuzzo (Head of Strategy) & Patrick Usseglio (Creative Director); verantwortlich Black Frame Studios: Tony Mola (Regie), Marc König (Kamera und Schnitt), Noah Mathys (1st ac), Joel Müller (Color Grading). (pd/nil)