Zunehmender Wettbewerbsdruck, die Erschliessung neuer Geschäftsfelder, instabile Lieferketten und der Kampf um Talente – damit sehen sich kleine und mittlere Unternehmen täglich konfrontiert. Swisscom reagiert darauf mit seinem Angebot «KMU IT Solution». Bühler & Bühler realisierte dazu eine Kampagne. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

In verschiedenen Sujets habe man die gemeinsam mit Swisscom entwickelte Value Proposition schnell erfassbar übersetzt, heisst es weiter. Darüber hinaus wurde die Kampagne für das Partnermarketing der Swisscom individualisiert, um die Reichweite zu maximieren und die Kundschaft persönlich zu informieren. Die Kampagne für die neue B2B-Lösung wird vor allem über Social Media und Dialogmarketing-Kanäle ausgespielt.Mithilfe von künstlicher Intelligenz hat Bühler & Bühler ein eigenständiges Bewegtbild-Konzept entwickelt. Anfangs zeigen die Videos einen Glitch, der sich schnell auflöst und die Vorteile von KMU IT Solutions verdeutlicht. Die Visuals repräsentieren die gesamte Bandbreite der KMU-Landschaft.