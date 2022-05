Schroten

Ein Finne zeigt, wie man richtig sauniert

Ein Finne zeigt, wie man richtig sauniert

In neun TikTok-Filmen bewirbt die Agentur für Zürich Tourismus das reichhaltige Saunaangebot.

In neun TikTok-Filmen bewirbt die Agentur für Zürich Tourismus das reichhaltige Saunaangebot. Dabei führt der Finne Arttu in die Kunst des Saunierens ein. Alles fängt mit dem ersten Schritt an: sich nackig machen.