Neu Creative Agency: Kampagne gegen Online-Sexualdelikte an Minderjährigen lanciert

Kampagne gegen Online-Sexualdelikte an Minderjährigen lanciert

Die Organisation Kinderschutz Schweiz hat eine Kampagne gegen Sexualdelikte an Kindern und Jugendlichen im virtuellen Raum gestartet. Ihr zufolge gibt jeder zweite Jugendliche in der Schweiz an, bereits einmal online sexuell belästigt worden zu sein.

Ein Still aus dem Präventionsfilm von Kinderschutz Schweiz. (Bild: zVg/Neu Creative Agency)