Unter dem Motto «Lerne das Tier kennen. Konsumiere bewusster.» solle die vielfach Entkopplung von Fleisch und Tier rückgängig gemacht werden, schreibt Scholz & Friends in einer Medienmitteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt die Kampagne die Intelligenz und Sensibilität der Tiere in den Vordergrund und zeigt auf emotionale Weise, dass es sich um fühlende Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen handelt.





Mit überraschenden Fakten über die einzelnen Nutztierarten soll das Bewusstsein für das Tierwohl geschärft werden. Der Aufruf «Reduce. Refine. Replace.» appelliert gleichzeitig, den persönlichen Konsum zu reduzieren, auf eine zertifizierte artgemässe Haltung zu achten und nach pflanzlichen Alternativen Ausschau zu halten.

«Mit der neuen kreativen Kampagnenplattform möchten wir einen wichtigen Beitrag für das Tierwohl von sogenannten «Nutztieren» in der Schweiz leisten», wird Katrin Streb, Head of Communications Switzerland bei Vier Pfoten, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Scholz & Friends Zürich die Menschen zum dringend notwendigen Umdenken bewegen können.»











Die mehrjährig ausgelegte Kampagne ist ab sofort in der Deutschschweiz und in der Romandie mit unterschiedlichen Motiven in Online-Video, Social Media und Out of Home on Air. (pd/nil)