An der Delegiertenversammlung im Mai 2023 hat Coiffure Suisse beschlossen, eine nationale Imagekampagne zu starten. Diese bis 2025 angesetzte Initiative zielt darauf ab, das Image des Coiffeurberufs zu verbessern und dessen Attraktivität in der Öffentlichkeit zu steigern, wie es in der Mitteilung heisst.

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren haben sich die Filmagentur Brosky! Media und die Berner Werbeagentur von Arx Marketing gemeinsam durchgesetzt. Dominik Lang, Creative Director bei Brosky! Media, betont die Bedeutung der kreativen und technologischen Fusion: «Unser Ziel war es, durch die Verbindung von kreativen Inhalten mit moderner Distribution, ein neues Kapitel in der Branche aufzuschlagen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Maximilian von Arx ergänzt: «Als junge Agentur ist es uns wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben. Wir freuen uns, Coiffure Suisse mit einem modernen, frischen Ansatz auf ihrer Mission zu begleiten.»