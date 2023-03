Für die Ökumenische Kampagne hat Erdmannpeisker auch dieses Jahr wieder ein Motiv inszeniert, welches in der Fastenzeit in der ganzen Schweiz plakatiert wird.

Unter dem Thema «Klimagerechtigkeit-jetzt» wird in der Headline eine wichtige Frage gestellt, welche uns für ein bewussteres Handeln und konsumieren sensibilisieren soll, heisst es in einer Mitteilung. Im Motiv wird in der bekannten Side-by-Side-Mechanik eine Gegenüberstellung von Monokultur versus kleinbäuerlicher Vielfalt als Folge unseres Handelns gezeigt. Die plakative Gegenüberstellung provoziert zum Nachdenken und bringt Interessierte auf die Website.

Die starken Farben sind Teil des Kampagnen-Designs und schaffen eine klare Wiedererkennung.

Verantwortlich bei der Ökumenischen Kampagne: Elke Fassbender (Co-Abteilungsleiterin Campaigning, Ökumene, Kirche bei Heks), Matthias Dörnenburg (Leiter Ökumenische Kampagne Fastenaktion); verantwortlich bei erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Sybille Erdmann (Beratung), Christina Weisser (AD), Fotografie: HEKS / Fastenaktion, Bildbearbeitung: Fotobild, Felix Schregenberge. (pd/wid)