Mygosh: Kampagne von Zürich aus orchestriert

«Don't Stop til Zero» ist der Name der neuen Nachhaltigkeitsplattform von Uber. Um diese Geschichte zu erzählen, produzierte die Zürcher Produktionsfirma Mygosh «eine wahrhaft globale und grüne Kampagne», wie es in einer Mitteilung heisst. Regisseur Najeeb Tarazi leitete ein internationales Team, das die Dreharbeiten in acht Ländern überwachte, wobei Kunde, Agentur und Produktion nahtlos zusammenarbeiteten und die Dreharbeiten per Livestreaming verfolgten.



Als Mitunterzeichner von Green the Bid produzierte Mygosh diese globale Kampagne gemäss den GTB-Nachhaltigkeitsrichtlinien mit dem Ziel, die CO2-Belastung während der 15 Drehtage zu reduzieren. Mygosh orchestrierte die ganze Produktion von Zürich aus, sowohl die 55 Uber-Fahrer als auch die lokalen Produktionsteams in elf Städten (Berlin, Brüssel, Bukarest, Delhi, Dubai, London, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Mumbai, New York und Paris).

Client: Uber Technologies USA; Agency: Small, NYC; Executive Creative Directors: Luca Lorenzini, Luca Pannese; Managing Director Small: Alberto Scorticati; Production Company: Mygosh.co; Director: Najeeb Tarazi; Director of Photography: Tom Banks; Executive Producers: Lamar Hawkins, Natali Sussman, Ilonka Galliard; Producer: Ulrich Kirchner; Editor: Zach Stone; Postproducer: Misha Kozlov; Replacement animation: sequences by @conner.griffith; Colorist: @breezus_christ; Music: Yessian, NYC. (pd/cbe)