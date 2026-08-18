Publiziert am 18.08.2026

Die VBG zählt zu den ÖV-Anbietern im Kanton Zürich und ist für den Nahverkehr in den Regionen Glattal, Furttal sowie Effretikon/Volketswil zuständig. Das Unternehmen beziffert die jährliche Fahrgastzahl auf über 43 Millionen.

Mit der Kampagne sollen laut Mitteilung jene Berufsfelder sichtbar gemacht werden, die im Hintergrund des Betriebs stehen – etwa die Instandhaltung von Gleisanlagen, die Reinigung der Fahrzeuge, die Signalisation von Baustellen oder die Planung neuer Strecken.

Das kreative Konzept setzt auf Wortspiele mit den jeweiligen Berufsbezeichnungen, kombiniert mit Porträtaufnahmen der Mitarbeitenden. Die Angestellten sollen so – auch im wörtlichen Sinn – als Gesichter hinter der VBG erkennbar werden.

Zum Einsatz kommen analoge und digitale Werbemittel, auch die Fahrzeuge der VBG werden als Werbeträger eingebunden. (pd/cbe)