Publiziert am 30.03.2026

Kern der Kampagne sind bewusst erfundene Meldungen. Kurze Videos verbreiten zunächst fiktive Schlagzeilen – etwa, dass die Schweiz ab 2027 eine Social-Media-Prüfung einführe oder dass Europa künftig mit einer gemeinsamen Fussballnationalmannschaft antrete. Anschliessend werden diese Meldungen als Falschinformationen entlarvt. Begleitet wird die Kampagne von einer Bärenfigur und dem Slogan «Lass dir keinen Bären aufbinden», wie es in einer Medienmitteilung heisst.









Als Protagonisten treten die Fussballerin Sidney Schertenleib, die Musikerin Joya Marleen sowie der Journalist und Content Creator Jan Löning auf. Alle drei sind selbst in sozialen Medien aktiv.





Die Kampagne richtet sich primär an 18- bis 25-Jährige und wird auf TikTok, Instagram und YouTube ausgespielt. Im Kanton St. Gallen ergänzen Plakate und Flyer in Bibliotheken die digitale Kampagne. Eine Landing Page stellt zudem Informationen und Tools zur Förderung von Medienkompetenz bereit. (pd/nil)



Als Protagonisten treten die Fussballerin Sidney Schertenleib, die Musikerin Joya Marleen sowie der Journalist und Content Creator Jan Löning auf. Alle drei sind selbst in sozialen Medien aktiv.Die Kampagne richtet sich primär an 18- bis 25-Jährige und wird auf TikTok, Instagram und YouTube ausgespielt. Im Kanton St. Gallen ergänzen Plakate und Flyer in Bibliotheken die digitale Kampagne. Eine Landing Page stellt zudem Informationen und Tools zur Förderung von Medienkompetenz bereit. (pd/nil)