Ausschreibung: Kantone wollen Werbung für den Ernstfall

Die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) hat am Mittwoch auf der Beschaffungsplattform Simap eine Kampagne zur Broschüre «Verhalten in Krise und Krieg» ausgeschrieben. Das Budget beträgt bis zu 1,2 Millionen Franken. Die Kampagne zum «Ratgeber für die Bevölkerung» umfasst Medienarbeit, Werbung, Social Media, die gezielte Verbreitung über Partnerorganisationen sowie eine dauerhafte Kampagnenwebsite.
Dass die Kampagne politisch heikel ist, spiegelt sich auch in der Ausschreibung: Die RK MZF verlangt von den Bewerbern explizit den Nachweis von Erfahrung in «politisch geprägtem Umfeld» sowie die Fähigkeit, «sensible Sachverhalte zielgruppengerecht aufzubereiten, ohne dabei die gebotene Sachlichkeit und politische Neutralität zu verletzen».
Historisch dürfte die begleitende Kampagne ein Novum sein. «Die Kampagne dürfte die erste dieser Art sein. Mir wäre nichts weiteres bekannt», schreibt Krethlow auf Anfrage. Er verweist allerdings auf die Alertswiss-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) als «vergleichbare Sache in digitaler Form». Zuletzt hatte der Bundesrat 1969 das Zivilverteidigungsbüchlein per Post an alle Haushalte verschickt. Krethlow betont aber, beim neuen Ratgeber handle es sich nicht um eine Neuauflage davon.