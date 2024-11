Publiziert am 04.11.2024

Im Rahmen eines Musikvideoprojekts, das zwischen der «Sortenorganisation Gruyère» und «Les Productions 360» entstand, wurde die Agentur Numéro10 beauftragt, passend zum Projekt, die nationale Plakatkampagne, die auf die Clips verweist, umzusetzen. Das kreative Konzept rückt die Sängerin Forma in den Fokus, die in den Videos Pop-, Rap- und Lyrik-Elemente verkörpert, heisst es in der Mitteilung. Mit wiederkehrenden Mustern und einer Inszenierung, die sie direkt in diese Codes eintauchen lässt, sollen die Plakate einen eindrucksvollen Look, der der Marke Gruyère frische Energie verleiht, erschaffen.

(pd/wid)