Metzger Rottmann Bürge: «Keep it calm and beautiful» in Flims

Flims ist leise und schön. Ein Ort der Ruhe abseits des lauten Bergtourismus, der sich in stiller Schönheit zeigt. Und so ist Flims nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch Heimat von seltenen Pflanzen und gefährdeten Tierarten, die besonderen Schutz benötigen.

Damit Naturschönheiten wie die einzigartige Rheinschlucht oder das Unesco-Welterbe Sardona auch für kommende Generationen erhalten bleiben, tragen wir alle gemeinsam die Verantwortung. Flims engagiert sich deshalb schon lange für einen achtsamen Umgang mit der Natur. Dies zeigt sich neu auch in der gemeinsam mit MRB entwickelten Sensibilisierungskampagne, wie Tourismusdirektor André Gisler erläutert: «‹Keep it calm and beautiful› ist mehr als einfach ein Werbespruch: Es ist unser Wunsch und unser Anspruch. Es ist Ausdruck unserer Haltung und zugleich ein freundlicher Aufruf an alle Besucherinnen und Bewohner für einen achtsamen Umgang mit der Natur. Hier in Flims und überall auf der Welt.»

Mit einer Vielzahl von Massnahmen schliesst die neue Kampagne die Lücke zwischen «Umweltbewusstsein» und «umweltbewusstem Handeln», ohne dabei belehrend zu wirken. Die Plattform wird laufend erweitert und zeigt sich schon jetzt in vielen Facetten – auf dem Kampagnen-Hub, in Social-Media-Kanälen, die dank Geo-Targeting ausschliesslich im Umfeld der Naturschönheiten bespielt werden, auf Strassenplakaten und in unterschiedlichen Ambient-Massnahmen vor Ort. Für zusätzliche Reichweite im Unterland sorgen weitere OOH-Massnahmen sowie Social- und Display-Ads.

