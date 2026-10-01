Publiziert am 01.10.2026

Konzipiert und gestaltet wurde die Kampagne hausintern, gedruckt wurden die Plakate bei Hagmann Siebdruck in Winterthur. Beim Irisdruck laufen mehrere Farben in einem einzigen Druckgang ineinander, der Übergang lässt sich nicht identisch reproduzieren. So wird jedes gedruckte Exemplar zum Einzelstück. Gezeigt werden drei Plakatsujets, alle mit dem Horizont als Motiv. Für die digitalen Kanäle gilt der Unikat-Charakter naturgemäss nicht.

Inhaltlich setzt die Hochschule auf eine Metapher statt auf Argumente: Der sich öffnende Horizont soll für die Perspektiven stehen, die ein Studium eröffnet. «Wir wollten Studieninteressierten nebst den rationalen Argumenten für ein Studium an der ZHdK vor allem das Gefühl von Zuversicht vermitteln: dass da vorne etwas auf sie wartet», lässt sich Marketingleiter Kristian Brändle in einer Mitteilung zitieren.

Die Kampagne läuft bis zu den Infotagen vom 16. bis 20. November. Geschaltet wird sie in bildungsrelevanten Umfeldern, ergänzt durch E-Panels und digitale Screens, geotargetierte Digital Ads, Kinowerbung in den Zürcher Arthouse-Kinos, Organic und Paid Social Media sowie Postkarten und eine Landingpage. Begleitend finden Veranstaltungen im Toni-Areal und in der Gessnerallee statt.

Die Hochschule zählt rund 2100 Bachelor- und Masterstudierende. Ihr Angebot umfasst Art Education, Cultural Critique, Design, Film, Fine Arts, Musik, Tanz, Theater und Transdisziplinarität. (pd/cbe)