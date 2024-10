TBWA\Zürich: Keine Party ohne «Tschugger»

Publiziert am 16.10.2024

Pünktlich zum Start der vierten «Tschugger»-Staffel lanciert Malbuner die «Tschugger»-Limited Edition mit Raclettekäse. TBWA\Zürich konzipierte hierfür eine zeitgemässe Kampagne. In der Hauptrolle: Das Original-Polizeiauto aus der «Tschugger»-Serie von SRF und ein Raclettekäse.

Der Film greift weder auf Darstellerinnen und Darsteller, noch auf Szenen aus der neuen Staffel zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Und sei der Film unmissverständlich «Tschugger».

Mit dem Film, der ab Oktober zuerst im Kino, später digital (Play SRF) und im TV (SRF 1) zu sehen sein wird und von (D)OOH begleitet wird, setzt Malbuner gemeinsam mit TBWA\Zürich ein Kultobjekt der Serie in den Mittelpunkt der Kampagne und knüpft daran den Produktlaunch selbst. Die Kampagne will sich in die Herzen der «Tschugger»-Fans spielen, «eine perfekt auf Zeitpunkt und Zielgruppe zugespitzte Produktlancierung», wie es heisst. So sei «aus einer kleinen, feinen Idee ganz grosses Kino» geworden – untermalt von der atemberaubenden Walliser Landschaft und Blaulicht.

«Tschugger» ist eine Koproduktion des Schweizer Radio und Fernsehen SRF mit Shining Film. Die vierte Staffel ist ab dem 17. November online auf Play SRF und ab dem 24. November im Fernsehen auf SRF 1 zu sehen. (pd/cbe)