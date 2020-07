In der Schweiz werden täglich rund 770 Blutspenden benötigt, um Patientinnen und Patienten während Operationen oder bei der Behandlung von Krankheiten wie Krebs zu versorgen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.





Das Blutspendezentrum beider Basel macht mit einer Video-Kampagne auf Instagram auf den grossen Bedarf und die geringe Anzahl an Spenderinnen und Spendern aufmerksam. In kurzen Spots werden nicht ganz ernst gemeinte Ausreden vorgetragen, welche die Protagonisten vom Blutspenden abhalten. So soll bei der Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen mit einem Augenzwinkern das Bewusstsein dafür geschaffen werden, mit welch geringem Aufwand wir alle dazu beitragen könnten, Leben zu retten. In den ersten beiden Wochen der Auslieferung erzielte die Kampagne bereits mehr als 400’000 Impressions.

Erfolgreicher Start auf Instagram

Die Videos mit dem verbindenden Duktus «Sorry, ich hab keine Zeit, ich muss noch...» wurden von der Agentur Mind Studios entwickelt und in Zusammenarbeit mit Aviatic Films produziert. Gleichzeitig übernehmen die Mind Studios die Content-Erstellung und das Community-Management für den neu geschaffenen Instagram-Kanal des Blutspendezentrums beider Basel. Die Inhalte bieten einen ausgewogenen Mix aus Information und Unterhaltung und weisen wann immer möglich einen lokalen Bezug auf – so gab es unter anderem bereits eine Zusammenarbeit mit dem FC Basel und eine Wickelfisch-Aktion für spendende Rheinschwimmerinnen und -schwimmer.

Verantwortlich bei Blutspendezentrum SRK beider Basel: Heidi Brönnimann; verantwortlich für die Umsetzung: Mind Studios (pd/lol)