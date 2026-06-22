Publiziert am 22.06.2026

Entwickelt hat die Kampagne die Badener Agentur visàvis Kommunikation. Nach einem Aufruf stellten Versicherte ihre persönlichen Geschichten zur Verfügung und treten selbst als Protagonisten auf. Weil die Kasse nach eigenen Angaben «naturgemäss nicht jeden Moment eines Lebens tatsächlich begleitet», wurden einzelne Stationen anhand historischer Fotografien und persönlicher Erinnerungen mithilfe von KI nachgebildet. So liessen sich Lebenswege «realitätsnah und flexibel» darstellen, heisst es in der Mitteilung.

«Im Zentrum standen für uns immer die Menschen und ihre Geschichten. KI war für uns ein Werkzeug, um diese Geschichten respektvoll und glaubwürdig weiterzuerzählen», lässt sich Simon Schleuniger, Creative Director bei Visàvis, zitieren.

Die Kampagne baut auf dem Versprechen «Aquilana begleitet Sie durchs ganze Leben» auf, setzt schwerpunktmässig auf Bewegtbild und wird durch statische Sujets ergänzt. Sie soll laufend um weitere Sujets erweitert werden.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit: Bereits für die Imagekampagne «Mein erster Tag» von 2024 zeichnete visàvis für Konzeption und Organisation verantwortlich, wie Aquilana auf ihrer Website festhält. (pd/nil)