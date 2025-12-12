ESE Agency: KI-Grittibänz geht viral

Publiziert am 12.12.2025

Der Clip zeigt das traditionelle Wintergebäck in einem Auto und orientiert sich an populären AI-Content-Formaten, kombiniert mit Rap-Elementen, heisst es in einer Mitteilung. Das Video entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Social-Media-Team der Migros und ESE Agency, die den Detailhändler in den Bereichen Social Media, Campaigning und Employer Branding berät.

«AI war das Tool. Aber viral wurde es wegen Idee, Timing und Mut», wird Elia Binelli, Creative Director von ESE Agency, zitiert. Die Migros nutzte das Projekt zum Experimentieren mit neuen Technologien. Das Video sammelte fast 100'000 Likes, ebenso viele Shares und über 2000 Kommentare.

Es folgten zahlreiche nutzergenerierten TikTok-Videos und Remixes. Die nun veröffentlichte Vollversion des Tracks entstand in Zusammenarbeit mit einem Produzenten und einem Rapper. (pd/spo)