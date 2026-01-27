Valencia: KI-Models in realem Umfeld

Publiziert am 27.01.2026

Die von Valencia Kommunikation umgesetzte Kampagne kombiniert KI-generierte Models mit real fotografierten Fahrzeugen und regionalen Umgebungen. Ausgangspunkt war eine strategische Neuausrichtung der Bewerbung des über 30-jährigen Abonnements, das mehr als 150'000 Nutzerinnen und Nutzer zählt.

In Strategie-Workshops analysierten Agentur und Auftraggeber Zielgruppen und Kernargumente vor dem Hintergrund veränderter Mobilitätsgewohnheiten nach der Pandemie und zunehmender E-Bike-Nutzung, schreibt die Agentur.

Schneller und günstiger

Die neue Bildwelt entstand in einem iterativen Prozess, bei dem beide Seiten Möglichkeiten und Grenzen der KI-Bildgenerierung gemeinsam ausloteten. Die Kampagne behält die bestehende Farb- und Schriftwelt bei, setzt diese aber mit den neu entwickelten Visuals um.

Der Einsatz digitaler Models ermöglicht dem TNW nach eigenen Angaben eine flexiblere und kostengünstigere Produktion von Kampagnenmotiven. Neue Sujets für Sportevents, saisonale Aktionen oder Sonderangebote lassen sich schneller erstellen. Die Visuals werden in digitalen Medien sowie auf Fullbranding-Trams im regionalen ÖV-Netz eingesetzt. (pd/spo)