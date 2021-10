Serviceplan: Kinderleicht mit dem ÖV unterwegs

Immer mehr ÖV-Benutzende lösen ihr Billet nicht mehr am Automaten, sondern per Smartphone. Mit der neuen ZVV-App geht das unkomplizierter denn je, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während zuvor für den Ticketkauf und den Fahrplan zwei separate Apps verwendet werden mussten, werden die beiden Funktionen nun in einer App vereint. Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und noch einfacher gestaltet. So einfach, dass es jetzt kinderleicht ist, in Zürich mit dem ÖV unterwegs zu sein.

Das Visual wurde von Serviceplan Suisse konzipiert und von Illusion in Bangkok als CGI umgesetzt – Babyspeck inklusive. Die Kampagne läuft ab dem 18. Oktober auf den Ticket-Automaten-Screens sowie als ÖV-Innenwerbung. Die neue ZVV App kann jetzt unter zvv.ch/app heruntergeladen werden.

Verantwortlich beim ZVV: Lukas Tenger (Leiter Marketing), Peter Schilde (Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei Serviceplan: Hanning Beland, Günter Zumbach, Carina Kienzle (Kreation), Victor Borel (Bildbearbeitung), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Selma Caglayan, Dominic Häuptli, Edi Walker (Beratung) Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); Illusion (CGI). (pd/lol)