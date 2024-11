Weihnachtsspots: Kitsch mit Twist

Publiziert am 18.11.2024

Eine Familie bereitet sich aufs Weihnachtsfest vor – in den typisch kitschigen Bildern, wie man sie zu dieser Zeit gewohnt ist. Doch es dämmert den Protagonistinnen und Protagonisten plötzlich, dass das alles gar nicht real ist und dass sie in einer Werbung feststecken.

Diese Weihnachtsgeschichte erzählt Galaxus neu im Sitcom-Stil in 16 aufeinander folgenden Episoden, teilt der Onlinehändler am Montag mit. So blenden im heimischen Wohnzimmer zum Beispiel etwa plötzlich Preise ein. Oder eine ominöse Stimme sagt immer wieder aus dem Nichts den Satz: «Wir haben die Produkte, du das Leben».

Darüber hinaus warten die Filme mit Seitenhieben aufs echte Leben auf. Diese reichen von der Frage nach dem richtigen Alter fürs Smartphone über den Kommerz-Protest der Woke-Generation bis zur ehelichen Diskussion, ob der Geschenkpreis dem verbliebenen Mass an Liebe entspricht.

Die Kampagne startet am 18.11. mit vier Filmen und läuft bis 24.12. in der Deutschschweiz im TV, Kino und online. Für die Westschweiz kommt dabei ein eigens entwickelter Spot zum Einsatz. (pd/spo)