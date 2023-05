Mit «Reisen ist, was du draus machst» setzt die Airline seit 2022 individuelle Reiseerlebnisse und was sie den Menschen bedeuten ins Zentrum. Der neuste Film auf dieser Plattform will kleine Abenteuer in grossen Bildern erzählen.

Zähneputzen mit verschmutzem Wasser oder mit den Locals eine Runde Pétanque spielen – viele von uns haben solche oder ähnliche Szenen schon auf Reisen erlebt. Es sind kleine, spezielle Momente, denen man zwar unverhofft begegnet, die jedoch oft zu den Momenten werden, von denen wir unseren Freunden später erzählen. Und genau diese kleinen Abenteuer sind die heimlichen Stars im neusten TV-Spot für Swiss. Dies schreibt die verantwortliche Agentur Publicis in einer Mitteilung.



«Wenn es um Abenteuer auf Reisen geht, denkt man – besonders in der Werbung – oft an Dinge wie Canyoning, Backcountry-Skiing oder verschlungene Dschungel-Pfade», erklärt Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss. «Das ist auch alles schön und gut, man vergisst dabei aber, dass es genau die kleinen Abenteuer sind, die, die wir jeden Tag erleben, die das Reisen so wertvoll machen. Wir bei Swiss sind seit jeher der festen Überzeugung – gerade auch in unserer täglichen Arbeit – dass es die kleinen Dinge sind, auf die es ankommt. Und genau das bringen wir mit dem neuen Spot zum Ausdruck.»

Cornelia Späth, Head of Marketing Communication Campaigns, ergänzt: «Der Film ist die logische und emotionale Weiterentwicklung der im letzten Jahr lancierten Plattform. Indem wir weiterhin nicht auf die grossen Erlebnisse fokussieren, sondern auf diejenigen Augenblicke, welche die schönsten mentalen Snapshots mit sich bringen, betonen wir noch stärker die Individualität des Reisens. Und das, was es für jeden einzelnen von uns bedeutet.»

Zahlreiche Versionen für weltweiten Einsatz