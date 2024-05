Publiziert am 10.05.2024

Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, ruft die Stadt Wallisellen über eine Kampagne zu einer bewussteren Ernährung und einem nachhaltigeren Konsum auf. Dazu sollen Wallisellerinnen und Walliseller umfassend informiert und über mehrere Monate aktiv miteingebunden werden. Ziel ist eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Thematik, indem Zusammenhänge zwischen Konsum und Klima aufgezeigt, nützliche und einfache Tipps für den Alltag mitgegeben und effektive Ansätze direkt erlebbar gemacht werden. Dafür wurde ein vielfältiger Massnahmenmix rund um die zwei Themenschwerpunkte Ernährung und Konsum entwickelt.

Die Agentur TBS zeigt auf, wie viel sich gemeinsam erreichen lässt, wenn die gesamte Bevölkerung von Wallisellen mitmacht. Gleichzeitig demonstrieren TBS mit einfachen Tipps und echten Botschafterinnen und Botschaftern, dass alle in Wallisellen zur grossen Vision beitragen können, indem sie mit Kleinigkeiten im Alltag ihr Verhalten klimafreundlicher gestalten. Anhand der natürlichen Protagonisten und einer freudvollen Umsetzung soll laut einer Mitteilung bewiesen werden, dass ein bewussterer Konsum keinen grossen Verzicht verlange, sondern unter dem Strich einen echten Gewinn an Lebensqualität mit sich bringe.

Potenziale wirkungsvoll aufzeigen

Auch auf Content-Ebene begegnet die Walliseller Bevölkerung «einem bunten Mix aus alltagsnahen Klimathemen, überraschenden Fakten sowie nützlichen Tipps rund um den bewussteren Konsum», wie es weiter heisst. Der Content wirke aufklärend, ohne zu belehren. Fakten und inspirierende Ansätze sollen zu einem bewussteren Konsum und nachhaltiger Ernährung motivieren. TBS illustriert den grossen Gewinn, der sich erreichen lässt, wenn jede und jeder im Alltag einen kleinen Beitrag leistet und gibt Spartipps fürs Klima und fürs Portemonnaie. Alle Kommunikationsmittel und Beiträge in den sozialen Medien führen immer wieder auf den Info-Hub der Website, von wo aus wiederum auf allerlei weitere themenverwandte Seiten verlinkt wird.

Zum Auftakt der Kampagne wird der Bevölkerung der Klimakalender 2024 per Post zugestellt. Darin sind alle wichtigen Informationen über die Events und Aktivitäten samt Saisonkalender enthalten. Relevante Klimabotschafter wie Schulen und Eltern, Vereine und lokales Gewerbe werden spezifisch angeschrieben, um sie zum Mitmachen zu animieren. Zusätzlich wurde die Kampagne in der Lokalzeitung Anzeiger von Wallisellen und auf dem TV-Kanal Televista 8304 lanciert, um möglichst viele Mitwirkende zu erreichen.

Alle sollen mitmachen können

An drei Thementagen werden klimafreundliche Ansätze für einen bewussteren Konsum live erlebbar gemacht. Zum Start zeigte Anti-Food-Waste-Pionier Mirko Buri am Walliseller Früehligsmärt am 4. Mai, wie aus Resten und Rüstabfällen Feines gezaubert werden kann. Das Thema Secondhand wird an der Kleidertauschbörse mit Walk-in Closet erlebbar. Und zum internationalen Repair Day wird in ganz Wallisellen repariert, was sich noch reparieren lässt. Zusätzlich veranstaltet die Stadt Wallisellen mit Partnern mehrere Exkursionen, Workshops und eine Ausstellung zum Thema Food Waste.

Von der Strategie über die Konzeption bis hin zu Gestaltung, Fotografie und Realisation wurde die Kampagne komplett von TBS umgesetzt. Sämtliche Kommunikationsmittel wurden entlang der User Journey konzipiert und realisiert. (pd/cbe)