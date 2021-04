Jim & Jim: Klimaschutz ist nicht bloss Modethema

Jim & Jim wurde beauftragt, eine Awareness-Kampagne für den schweizerisch-lichtensteinischen Gebäudetechnikverband Suissetec zu konzipieren und umzusetzen. Es entstand eine dreisprachige Bewegtbild- und Out-of-Home-Kampagne, welche im Frühling 2021 in der gesamten Schweiz ausgestrahlt wird. Ziel der Kampagne ist, auf das Klimaengagement von Suissetec und die Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche aufmerksam zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Claim «Klimaschutz – Euer Ziel ist unsere Mission» zeige die Verbindung zwischen der Welt junger Klimaaktivistinnen und -aktivisten und der Gebäudetechnik, trotz des hohen Kontrasts. Aber worin besteht genau die Verbindung? Klimaschutz ist nicht einfach ein Trendthema für den Verband, heisst es in der Mitteilung weiter. Bereits 2008, als sich noch die wenigsten mit dem Thema Klima auseinandersetzten, habe sich Suissetec umso mehr damit befasst. Der Verband lancierte laut Communiqué 2008 eines der ersten CO2-Beratungstools, bekennt sich klar zur Energiestrategie 2050 und setzt sich mit Überzeugung für das CO2-Gesetz ein.

Die neue Klimakampagne von Suissetec soll nicht nur auf das Engagement des Verbands hinweisen. Sie soll auch auf die beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten in dieser zukunftsorientierten Branche aufmerksam machen und sie für junge, klimaaffine «Generation Z’ler*innen» schmackhaft machen. Auch der Berufsstolz der Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker soll durch die Kampagne gefördert werden.

Best of both worlds

Die Welt der demonstrierenden Klimaaktivisten und die der Gebäudetechniker einerseits klar voneinander zu trennen aber andererseits eine Verbindung zwischen beiden herzustellen, war die grosse Herausforderung bei der Entwicklung der Kampagne. Es sollte ein verbindendes Element integriert werden, welches verdeutlicht, dass die Ziele der doch so unterschiedlichen Welten am Ende die gleichen sind.

Die sogenannten «Signature Moves» setzen dies um: Zwei Hauptfiguren werden in ihrem beruflichen beziehungsweise in ihrem politischen Umfeld dargestellt und führen für ihren Alltag typische Tätigkeiten aus. Bei der Ausführung machen beide die gleichen Bewegungen. Beide Situationen haben ein identisches Framing und werden mit fliessenden Übergängen im Video gezeigt. So sticht nicht nur heraus, wie sehr sich beide Welten voneinander unterscheiden, sondern auch, dass es Gemeinsamkeiten zwischen den Gebäudetechnikern und der Klimabewegung gibt. Das Bewegtbild wurde in diversen Formaten und Längen produziert. Die Short- und Longversion sind 10 respektive 30 Sekunden lang.



Diverse Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Snapchat sowie Onlinewerbeflächen werden genutzt, um die lange Version des Videos auszustrahlen. Jim & Jim definierte ausserdem mehrere Customer Journeys, um die unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen. Zum einen wurden Jugendliche angesprochen, welche an der Schwelle zu ihrem nächsten Ausbildungsschritt stehen. Zum anderen wurden diejenigen angesprochen, welche die jungen Leute beeinflussen können und auf ihrem Lebens- und Ausbildungsweg begleiten, die sogenannten Beeinflusser. In dieses Targeting fallen ebenfalls bereits ausgebildete Gebäudetechnikprofis, deren Berufsstolz durch die Kampagne gesteigert werden soll.

In einer zweiten Welle wird die kurze Variante auf zahlreichen Digital-Out-of-Home-Screens der Schweiz gezeigt. Parallel dazu ist eine nationale Out-of-Home-Kampagne Teil des Projekts, welche in sämtlichen grossen Städten der Deutschschweiz und der Romandie zu sehen ist. Auch die zweite Welle wird mit einer statischen Darstellung und Bewegtbild der Kampagne unterstützt, um mehr Reichweite zu generieren. Dazu kommt Social Content, welcher auf die Kampagne abgestimmt produziert und über den Instagram-Channel «Wir, die Gebäudetechniker» veröffentlicht wurde.



Verantwortlich bei Suissetec: Christian Brogli (Leiter Marketing und Kommunikation), Helena Montag (Projektleiterin Kommunikation); verantwortlich bei Jim & Jim: Fabio Emch (Gesamtverantwortung), Tim Kesseli (Projektleitung), Jacqueline Bentrup (Co-Lead), Virginia Waldburger (Art Direction), Fabio Emch, Tim Kesseli, Jacqueline Bentrup, Robin Steiner, Gabriela Balmer, Nadine Sperb, Marc Guerraz (Idee und Konzeption); Bewegtbildkonzept und DOP: Federico Zanini; On-Set Production: Fabrice Göldi; Director: Andrea Müller; Ton: Bianca Stofer, Jingle Jungle Studios; Photography: Andreas Graber; Hair & Make-up: Kim Steiner by Kim Joes; Color Grading: Colourwolf. (pd/cbe)