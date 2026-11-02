Headstart Collective: Daydeal stört ernste Momente

Publiziert am 02.11.2026

Die Kampagne trägt den Claim «Mega Random. Mega Deal.». Das teilte Brack.Alltron am Montag mit. Zum Unternehmen gehört neben dem Onlinehändler Brack auch die Schnäppchenplattform Daydeal.

Die drei Spots spielen bei einer Geburt im Spital, an einer Abdankung in einer Kirche und bei der Spurensicherung an einem Tatort. Jedes Mal lenkt ein Angebot auf dem Smartphone die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Ereignis ab, etwa ein Gummiboot oder ein Nass- und Trockensauger. «Mit den drei Spots wollten wir bewusst mit Erwartungen brechen und Situationen schaffen, die so absurd sind, dass man einfach hängen bleibt», lässt sich Nico Bellabarba, Mitgründer von Headstart Collective, in der Mitteilung zitieren. Ziel sei es, auf Social Media in den ersten Sekunden Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Die Idee stützt sich laut Brack.Alltron auf Rückmeldungen der Kundschaft. Diese schätze vor allem, dass man nie wisse, was komme, wird Roman Reichelt, Marketing- und Kommunikationschef der Gruppe, zitiert. Wie die Rückmeldungen erhoben wurden, lässt die Mitteilung offen. Daydeal schaltet seit 2009 jeden Tag um 9 Uhr einen neuen Tagesdeal auf, dazu kommen wöchentlich wechselnde Angebote. Ein festes Sortiment gibt es nicht.

Mit der Kampagne erhält Daydeal auch einen überarbeiteten Auftritt: Logo, Farben und Typografie hat MetaDesign angepasst. Die Spots laufen bis Ende Jahr auf digitalen Kanälen, auch in einer französischsprachigen Fassung unter dem Claim «Super Random. Super Deal.». (pd/nil)