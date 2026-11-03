Streuplan: Holz-Urs läutet den ETF-Start ein

Publiziert am 03.11.2026

Anlass der Aktion ist die Kotierung der ersten aktiv verwalteten Exchange Traded Funds von Allianz Global Investors an der SIX Swiss Exchange. Die Produktpalette umfasst zum Start fünf ETFs. Drei investieren in Aktien aus Europa, den USA beziehungsweise in globale Aktienmärkte. Zwei weitere setzen auf Staats- und Unternehmensanleihen in Euro.

Mit dem Läuten der Börsenglocke markieren Finanzplätze üblicherweise Börsengänge, Kotierungen und andere Ereignisse am Kapitalmarkt. Für die Schweizer Version dieses Rituals setzte Streuplan auf die Holzfigur «Urs mit Schelle» von Trauffer. Mit einer Lizenz des Spielwarenherstellers liess die Agentur eine überdimensionierte Nachbildung anfertigen. Aus der Börsenglocke wurde so eine Kuhschelle.

Die Figur stand am Züghusplatz beim Paradeplatz und auf dem Europaplatz an der Europaallee. Der QR-Code führte auf eine Landingpage, über die sich die Schelle digital auslösen liess. Laut Streuplan handelt es sich um die erste Aktivierung dieser Art in der Schweiz.

Die Aktion wurde gefilmt und in einem Case-Film zusammengefasst. Dieser wird über digitale Kanäle und Kooperationen verbreitet. (pd/cbe)