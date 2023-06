Serviceplan: Kommunikation wird zur menschlichen Superpower

Seit 171 Jahren verbindet Swisscom die Menschen in der Schweiz. In der heutigen Zeit ist diese Verbundenheit wichtiger denn je. Die Welt verändert sich schnell und stellt immer wieder neue Anforderung an uns, eröffnet uns aber gleichzeitig auch völlig neue Chancen. Nur gemeinsam können wir das Beste aus diesen neuen Möglichkeiten machen und jede Herausforderung meistern. Genau darin liege die Botschaft der aktuellen Haltungskampagne, entwickelt und umgesetzt in kokreativer Zusammenarbeit von Swisscom und Serviceplan Suisse, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Unter dem Motto «Gemeinsam bereit», so Serviceplan weiter, werde die Kraft dramatisiert, die sich entfaltet, wenn Menschen füreinander da sind – in ganz persönlichen Momenten genau wie im Berufsleben. Immer im Zentrum stehen dabei die Mittel der modernen Telekommunikation und die Menschen und Unternehmen in der Schweiz, welche die Chancen der Digitalisierung nutzen, um gemeinsam stärker zu sein.





«Wir zeigen Swisscom in einer für sie natürlichen Rolle. Nämlich die als Telekommunikationsanbieterin, die uns allen ermöglicht, auf vielfältige Art zu kommunizieren», erklärt Marcin Baba, Executive Creative Director Serviceplan Suisse, in einem Statement zur neuen Kampagne. «Dabei wollten wir den Menschen in den Vordergrund stellen. Denn Kommunikation ist unsere Superpower, die uns ein Gefühl von Verbundenheit gibt und uns gemeinsam stärker macht», so Baba weiter.





Im TV-Spot transportiert ein Manifest den Kerngedanken der Plattform «Gemeinsam bereit»: Kommunikation wird zur menschlichen Superpower, die gemeinsame Verbundenheit zur Essenz dessen, was uns Menschen ausmacht.





Vier zusätzliche Clips, die eigens für Social Media produziert wurden, erzählen Geschichten aus dem Leben in einer digitalisierten Welt: von Gamern, die Liebeskummer bewältigen und zwei Bauern, die sich zur Motivation Hip-Hop-Tracks schicken, bis hin zur Schülerin, die mit Virtual Reality Lehrstellen erkundet und einer Jungunternehmerin, welche die Tomatensauce ihrer Nonna über Social Media zum Geschäftserfolg macht.





In allen vier Geschichten werden Menschen durch digitale Kommunikation verbunden, um einander zu ermutigen, zu pushen, zu inspirieren und miteinander die Schweiz zu erobern. Weitergesponnen werden die von hillton produzierten Stories mit unterhaltsamem und informativem Content, der von Swisscom und Serviceplan in Kooperation mit Marty—Trezzini kreiert wurde.

«Uns war wichtig, die richtige Umsetzung für jedes Medium zu finden», kommentiert Micha Seger, Executive Creative Director Serviceplan Suisse, die Machart der Kampagne. «Wir wollten keine Cutdowns und starren Formatadaptionen, sondern kanalgerechte Lösungen zusammengehalten von einem starken übergreifenden Kampagnengedanken. Zum Beispiel die vier Filme, die wir extra für Online-Channels kreiert haben, oder der für Social Media optimierte Content.»

Die Kampagne ist zudem schweizweit auf Plakaten, im TV, auf Digital Out of Home zu sehen sowie auf Digital Ads.

