Publiziert am 01.07.2026

Die Firma Schindler erweitert ihre bestehenden Wartungsverträge um das neue Schindler Performance Package. Das Produkt ergänzt die Serviceverträge um Funktionen wie Fernwartung, Remote Recovery und datenbasierte Steuerung, mit dem Ziel, Störungen an Aufzügen frühzeitig zu erkennen.





Die Agentur Rosarot hat für die Lancierung eine schweizweite, rein digitale Kampagne entwickelt. Diese vergleicht humorvoll die Früherkennungsfunktion des neuen Service mit Situationen aus dem Alltag, etwa wenn ein Kleinkind unerwartet müde wird oder wenn Jugendliche sich in die falsche Person verlieben. Die Aufzüge selbst dienen dabei als Schauplatz der einzelnen Kampagnenmotive, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Kampagne umfasst bewegte Display Ads, E-Mail-Banner sowie eine für Social Media adaptierte Version. (pd/spo)