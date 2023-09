Die primär digitalen Werbemittel werden durch zwei Filme ergänzt, die in dieselbe Kerbe schlagen: Zwei nachdenklich-entspannte Protagonistinnen und Protagonisten befassen sich in der Natur mit nachhaltigem Banking und finden die Lösung in Radicant.

Die Kampagne läuft ab sofort auf digitalen und Social-Media-Plattformen, als Video-Ads und auf DOOH-Screens. Weitere Massnahmen wie zum Beispiel eine Pop-Up Filiale sind geplant.

Auftraggeber Radicant Bank; verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Fabian Bidermann, Samuel Textor, Pascal Deville (Gesamtverantwortung), Norihito Iida (Art Direction), Seraina Meier, Laura Leuenberger (Grafik), Julian Riegel, David Elmiger (Text), Käthy Känzig, Andrea Aegerter (Beratung), Regie: Tobias Straka, Editor: Nicolas Bechtel, Produzentin: Alessandra Dolci, Grading: Simon Hardegger, Sound: Jingle Jungle; Media: Attackera (Kevin Koechli. (pd/wid)