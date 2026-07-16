EWZ: Kraftwerksfassade als Bühne fürs Recruiting

Publiziert am 16.07.2026

Die Kampagne setzt auf «Owned Media» statt auf gemietete Werbeflächen: EWZ bespielt eigene, im Stadtbild präsente Standorte, was laut Unternehmen eine langfristige Sichtbarkeit mit geringen Kosten ermöglicht. «Mit der Fassadeninszenierung bringen wir unser Arbeitgeberversprechen dorthin, wo unsere Arbeit täglich sichtbar wird: an unsere eigenen Standorte», lässt sich Nora Baltermia, Verantwortliche People Development & Employer Branding bei EWZ, in einer Mitteilung zitieren.

Weil das Kraftwerk Letten unter Denkmalschutz steht, erfolgte die Umsetzung über Fensterflächen statt über die eigentliche Fassade. Laut EWZ reduziert die verwendete Folierung zusätzlich die Wärmeeinstrahlung ins Gebäude.

Das Kraftwerk Letten dient laut EWZ als Pilotprojekt. Das Unternehmen prüft, ob künftig weitere eigene Standorte in der Stadt Zürich sowie im Versorgungsgebiet in Teilen Graubündens für ähnliche Massnahmen genutzt werden können.

Konzeption und Idee stammen laut EWZ-Mediensprecher Thöme Jeiziner aus dem Unternehmen selbst. (pd/cbe)