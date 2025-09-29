Publiziert am 29.09.2025

Die Kampagne wurde von der Leadagentur Contexta entwickelt, die für Strategie, Kreation und Umsetzung verantwortlich zeichnet.











Mehrere Filme und Bildmotiven zeigen alltägliche Situationen von Menschen, die mit einer Diagnose, einer Therapie oder der Rolle als Angehörige umgehen. So will die Versicherung Sicherheit und Vertrauen vermitteln.

Die Kampagne läuft über verschiedene Kanäle, darunter TV-Spots, Aussenwerbung sowie digitale Formate auf Social Media und Online-Plattformen. (pd/spo)