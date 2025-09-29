29.09.2025

Unter dem Titel «Du bist stark» hat die Concordia im August eine schweizweite Kampagne lanciert, die kranke Menschen und deren Situation in den Mittelpunkt stellt.
Die Kampagne wurde von der Leadagentur Contexta entwickelt, die für Strategie, Kreation und Umsetzung verantwortlich zeichnet.





Mehrere Filme und Bildmotiven zeigen alltägliche Situationen von Menschen, die mit einer Diagnose, einer Therapie oder der Rolle als Angehörige umgehen. So will die Versicherung Sicherheit und Vertrauen vermitteln.



Die Kampagne läuft über verschiedene Kanäle, darunter TV-Spots, Aussenwerbung sowie digitale Formate auf Social Media und Online-Plattformen. (pd/spo)

Verantwortlich bei Concordia: Benjamin Heimgartner (Leiter Marketing), Astrid Brändlin (Leiterin Unternehmenskommunikation), Dominik Hardegger (Leiter Werbung), Tanja Haverkamp (Fachspezia-listin Werbung), Leandro Roder (Fachspezialist Unternehmenskommunikation); Lead-Agentur: Contexta AG; Produktion/Foto: Sven Germann. Regie: Roman Peritz.


