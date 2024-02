Grundversicherung

Krankenkassen-Werbung soll eingeschränkt werden

Krankenkassen soll künftig verboten werden, Werbung für die obligatorische Grundversicherung durch Prämiengelder zu finanzieren. Das fordert die zuständige Nationalratskommission in einem hauchdünnen Entscheid.

Ein Vorstoss will die Werbung von Krankenkassen einschränken: Ein Plakat am Gebäude der Öffentlichen Krankenkassen Schweiz, OEKK, in Basel im Jahr 2007. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)