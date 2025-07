Brinkertlück: Kreativ-Offensive zur Liga-Premiere

Publiziert am 24.07.2025

Zur Premiere der neu benannten Brack Super League setzt der Onlinehändler auf eine umfassende Werbekampagne. Die externen Werbemittel stammen von der Agentur Brinkertlück Creatives, während digitale Adaptionen und Stadion-Werbebanden inhouse bei Brack.Alltron entwickelt wurden, wie es auf Anfrage heisst.

Die Kampagne arbeitet mit dem Markenmotto «Pack aus, was in dir steckt» und spricht gezielt verschiedene Fussball-Zielgruppen an. Die Plakate zeigen unter anderem «Chor-Leiter:innen», «Sohlenverwandte» und «Hänsel und Grätschel» – eine spielerische Ansprache der diversen Fussball-Community.

Roman Reichelt, Chief Marketing & Communication Officer bei Brack.Alltron, betont in einer Mitteilung die strategische Ausrichtung: «Das Namensponsoring der Super League ist für uns nicht dafür da, unser Logo zu zeigen, wir wollen unsere Liebe für den Schweizer Fussball untermauern.»

Das Fünfjahres-Engagement umfasst neben der Plakatkampagne auch Präsenz in den Stadien mit Spielfeldbanden, Spots auf Stadion-Leinwänden und einer nachgebauten Paket-Ballsäule. Franziska Coninx, Head Strategy, Brand & Creative, verantwortet das Sponsoring-Konzept.

Begleitend baut Brack sein Fussball-Sortiment mit mindestens 600 neuen Sportartikeln der Marken Adidas, Puma, Reusch und Nike aus. Zusätzlich führt das Unternehmen «90-Minuten-Deals» ein – exklusive Angebote, die nur während laufenden Super League-Spielen verfügbar sind.

Brack engagiert sich bereits seit über zwölf Jahren im Schweizer Fussball und war zuvor Namenssponsor der Challenge League sowie verschiedener Jugendligen des Schweizerischen Fussballverbands. (pd/cbe)