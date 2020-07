ADC Switzerland: Kreative Adlige gesucht

Statt nur einmal im Jahr können sich die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich durch die Aufnahmekriterien angesprochen fühlen, seit letztem Jahr jederzeit und in vereinfachter Form bewerben, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Aufnahmekommission tagt das nächste Mal Anfang September 2020; Bewerbungen können bis zum 24. August eingereicht werden. Die Kandidaten müssen das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Die Bewerbung erfolgt via Mail an info@adc.ch. Sie beinhaltet Links zu den besten fünf bis sieben Arbeiten plus zwei Empfehlungsschreiben von ADC Mitgliedern, die nicht in der gleichen Agentur tätig sind wie die Bewerber. Wer möchte, kann zusätzlich auch ein Portfolio in Form einer Mappe oder eines Buches in der ADC Geschäftsstelle abgeben.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen im Bereich der kreativen Kommunikation Hervorragendes geleistet haben und über einen längeren Zeitraum substantielle kreative Beiträge nachweisen, die in der Regel vom ADC Switzerland oder einem anderen anerkannten Kreativwettbewerb ausgezeichnet wurden.

Alle Informationen zu den Aufnahmekriterien gibt es hier.

Über Neuaufnahmen befindet eine Aufnahmekommission, die jeweils aus drei Mitgliedern des ADC Vorstands und drei Aktivmitgliedern des Clubs besteht. Die Kommission prüft mehrfach jährlich die Aufnahmegesuche und entscheidet in einem ersten Schritt, welche Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, um sie dann in einem zweiten Schritt, wenn alles gut läuft, aufzunehmen.

Mit dem neuen, vereinfachten Aufnahmeverfahren sind Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr abhängig von einem einzigen Zeitfenster. Ausserdem helfen die Referenzschreiben von bereits bestehenden Mitgliedern, die Leistungen von Bewerberinnen und Bewerbern zu verdeutlichen, insbesondere auch in neuen, digitalen Bereichen. Der ADC Switzerland freut sich entsprechend auf neue Bewerbungen. (pd/lol)