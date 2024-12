Publiziert am 18.12.2024

Laut dem Städteranking 2024 gehört München zu den attraktivsten Städten Deutschlands. Einer der Gründe dafür ist die vorausschauende Stadtpolitik, die erkannt hat, dass eine wachsende Metropole nur lebenswert bleibt, wenn die verkehrspolitischen Weichen richtig gestellt werden.

Deshalb wurde das öffentliche Personennahverkehrssystem konsequent ausgebaut. Damit Tram, Bus und U-Bahn noch mehr Anhänger gewinnen, holte die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG im Frühling 2022 die Zürcher Kreativagentur Ruf Lanz an Bord, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Dazu Matthias Korte, Leiter Mobilitätskommunikation bei der MVG: «Ruf Lanz hat sich über die Schweizer Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf erworben, unter anderem durch ihre pointierte Kommunikation für die Verkehrsbetriebe Zürich. Die Agentur hat uns mit ihrer ÖPNV-Expertise und frischen Ideen überzeugt.»

Obwohl Ruf Lanz ein Partner aus dem Nicht-EU-Raum ist, durfte 2022 ein zweijähriges Pilotprojekt gestartet werden. Seither sind in München – unter anderem auf exponierten Plakatflächen – mehrere Auftritte «made in Switzerland» aufgefallen.

persoenlich.com präsentiert einige der prägnanten Sujets:

Darüber hinaus gibt Kreativchef Markus Ruf Einblick in einige nicht realisierte Sujets: «Natürlich landeten wie bei jedem Auftraggeber auch einige Ideen auf dem Abstellgleis. So wollten wir dem BMW-Slogan «Freude am Fahren» augenzwinkernd die «Freude am gefahren werden» gegenüberstellen. Das war etwas zu gewagt. Ebenso wie die Anspielung auf die einzige Ampel, die einen noch nerven kann, wenn man MVG wählt: jene in Berlin.»

Zum Abschluss des Pilotprojekts meint Ruf: «Die Zusammenarbeit mit Matthias Korte und seinem Team hat Spass gemacht. Wir steigen gerne wieder ein, wenn die Rahmenbedingungen es erlauben. Und dafür kein EU-Beitritt der Schweiz erforderlich ist.» (pd/cbe)