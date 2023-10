Ruf Lanz: Kreatives Rezept für Homemade-Kitchenware

Homemade.ch bietet rund 15'000 erlesene Produkte für Küche und Tisch. Von Keramikgeschirr aus Südafrika bis zum handgeschmiedeten Messer aus Zürich. Kuratiert von Kennern wie dem bekannten Foodscout Richard Kägi, dessen Rezepte man ebenfalls auf homemade.ch findet.

«Produkt- und Imagewerbung raffiniert verbinden»

Um Homemade als Anbieter von «Premium Kitchen- and Tableware» zu positionieren, hat Hommeade die Agentur Ruf Lanz mit der Lancierungskampagne beauftragt. Das kreative Rezept: Man nehme frische Spargeln, Fenchel, Hummer, Tintenfisch, Hühnchen, Minze oder Riesencrevetten, gebe sie in die passenden Homemade-Produkte und schäle mittels Handzeichen stilvoll heraus, dass selbst sie Feuer und Flamme sind. «Diese Motive erlauben uns, Produkt- und Imagewerbung raffiniert zu verbinden», wird Andreas Hink, Geschäftsführer von Homemade, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Homemade-Kampagne startete auf den grossen digitalen Out-of-Home-Screens an Bahnhöfen in der Deutschschweiz. In einer nächsten Phase werden sämtliche Motive online in diversen Formaten ausgespielt – statisch und animiert.