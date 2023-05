Die diesjährigen Creative Days finden ganz im Zeichen von Kreativität und Women’s Empowerment statt. Vom 8. bis 10. Juni 2023 präsentiert der ADC Switzerland während drei Tagen kreative Highlights, wie er in einer Mitteilung schreibt. Im Schloss Sihlberg in Zürich treten hochkarätige, nationale und internationale Referentinnen und Referenten auf und laden zu Workshops, Keynote-Speeches und Diskurs ein.

Erst vor kurzem hat der ADC sämtliche Mitglieder der Account Planning Group Switzerland (APGS) aufgenommen. In neuer Formation wurde das dreitägige Kreativfestival auf die Beine gestellt. Dieses Mal mit an Bord sind auch die Swissfilm Association und die Frauenzeitschrift Annabelle.

Bereits am 24. Mai 2023 findet die Shortlist- und Bronze-Jurierung der eingereichten Kreativarbeiten der ADC Awards 2023 statt. Dafür treffen sich die Jurorinnen und Juroren dort, wo die Ideen und Arbeiten entstehen: vor Ort in den Agenturen und Filmproduktionen. Die Silber- und Gold-Jurierung erfolgt am Mittwoch, dem 7. Juni 2023 im Schloss Sihlberg.

Drei Tage Inspiration und Kreativität

Während drei Tagen wird das Schloss Sihlberg zur kreativen Hochburg. Die Workshops und Speeches sind mit spannenden Persönlichkeiten besetzt. Unter anderem mit der deutschen Kreativ-Coachin Nicole Hoefer-Wirwas, der holländischen Business-Negotiation-Strategin Wies Bratby und dem Leadership-Profi Pascal Geissbühler. Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen begeistern und inspirieren. Nicht zuletzt gilt einem Thema besondere Beachtung: der künstlichen Intelligenz.

Im Anschluss an das Speaker-Programm lädt am Donnerstagabend die Swissfilm Association zu einem Get-together ein, angelehnt an die legendären Swiss Partys in Cannes.