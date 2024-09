Ingo: Kreditkarten als Möglichmacher inszeniert

Publiziert am 30.09.2024

Ingo Zürich setzt die Kreditkarten von PostFinance mit drei neuen Spots als das in Szene. Die Botschaft der Kampagne: Die Kreditkarten seien unkomplizierte Möglichmacher für den Alltag, mit denen die Kundinnen und Kunden «einfach wollen können, wie sie wollen», heisst es in der Mitteilung.

Die Agentur lässt für einmal die Benefits der Kredit- und Prepaidkarten von PostFinance in den Hintergrund rücken und macht das zum Thema, was sie möglich machen: ein Gefühl von Selbstvertrauen und Selbstbestimmung bei den Kundinnen und Kunden. Die Agentur hat das in einer einfachen, schnell aber auch emotional umzusetzenden Leitidee gesammelt: Wollen, wie man will. Dank der Kreditkarte von PostFinance.







Die Kampagne widerspiegelt dieses Selbstbewusstsein und schafft so eine direkte Kommunikation mit starkem Wiedererkennungswert. Die Spots der Kampagne bauen auf dem Leitgedanken «Will doch, wie du willst.» auf und inszenieren ihn für die verschiedenen Zielgruppen und Angebote von PostFinance. Dafür hat Ingo einen dramaturgischen Mechanismus genutzt, der jeden Hollywoodfilm genauso wie eine tägliche Kaufentscheidung ausmacht: Es gibt ein Problem, man sucht eine Lösung – und schafft das Problem einfach aus der Welt.

Dank diesem Vorher-Nachher-Mechanismus erzählen drei Geschichten in je nur 15 Sekunden nicht nur, wofür man die Karten brauchen kann, sondern vor allem, wie individuell die Lösungen ausfallen können.

Entstanden sind Spots, die von einem gemeinsamen Selbstbewusstsein getragen werden und ihre Geschichten schnell erzählen – und so einen wiedererkennbaren Charakter für die Produkte von PostFinance schaffen.

Die Kampagne ist schweizweit online und offline als Bewegtbild zu sehen und für diverse statische Touchpoints versioniert. (pd/wid)