Während der Bitcoin-Kurs seit Monaten wieder ansteigt und das bevorstehende Halving ein bedeutendes Ereignis in der Bitcoin-Blockchain markiert, bleibt der Zugang zu Kryptowährungen für viele Menschen eine Herausforderung. Mit der neuen Kampagne möchte Cryptonow aufzeigen, wie simpel und sicher der Kauf von Kryptowährungen sein kann.

Die Kreativagentur Nord DDB entwickelte das Konzept «Einfacher als», das sich auf alltägliche kleine Herausforderungen, die wir täglich meistern, konzentriert. Mit der klaren Botschaft «Einfacher als» hebt Cryptonow die Benutzerfreundlichkeit des Produktes hervor, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Schweizer Mediaagentur Forward sorge dafür, dass die Werbung im richtigen Kontext die Zielgruppe erreiche.

Screens an belebten Bahnhöfen begrüssen Pendler zu Stosszeiten mit der Aussage «Einfacher als im Zug einen Sitzplatz zu finden». Im Kino verkündet das Plakat: «Einfacher als die Snackauswahl in der Pause». Weitere Werbemassnahmen umfassen Fensteraufkleber in Trams mit dem Slogan «Einfacher als die Haltestelle nicht zu verpassen» sowie kontextbezogene Banner in digitalen Medien. Das Ziel ist laut Mitteilung klar: Cryptonow biete eine unkomplizierte Lösung für den Kauf von Kryptowährungen.

Verantwortlich bei Cryptonow: Marina Arnold, Andrea Lämmler; verantwortlich bei Nord ID (Nord DBB): Alex Gjers, Livia Cives, Eddie Wernholm; verantwortlich bei Forward (Forward Advertising): Sonam Wieland, Naomi Habisreutinger. (pd/cbe)