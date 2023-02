Auf drei farbenfrohen Plakatsujets und in verschiedenen Bewegtbildformaten für DOOH, Web und TV-Sponsoring wolle der Schweizer Onlinehändler zeigen, dass er auch für Menschen mit grossen Hobbys und Leidenschaften das passende Produkt liefert, das für Begeisterung sorge, wie es in einer Mitteilung heisst. Ob für überzeugte BBQ-Chefs in eindrucksvollen Outdoor-Küchen, offensichtliche Liebhaberinnen von Avocados oder Gamer, die nicht nur für die neusten Trends auf Twitch und Co. leben, sondern längst ein Faible für die guten alten 8-Bit Retro-Klassiker entwickelt haben: Brack.ch liefert die richtigen Produkte für ganz unterschiedliche Menschen in der Schweiz.

Zusammen mit dem Künstlerkollektiv Golden Retriever entstanden unter der Leitung von Zimmermann communications und Compresso drei bunte und unterhaltsame Welten, in denen der Betrachter immer wieder neue Details und Produkte aus dem Brack.ch-Onlineshop entdecken kann. Die OOH-Sujets und die dazugehörigen Filme und TV-Billboards zeigen die Freude und Begeisterung, wenn das passende Produkt schnell und unkompliziert geliefert und zu Hause ausgepackt wird.

Die drei OOH-Sujets und Filme sind in der deutschen und französischen Schweiz zu sehen.

Verantwortlich bei Brack.ch: Simon Thoma (Leiter Marketing), Sandrine Knechtli (Leiterin Marketing-Kommunikation), Olivier Pasche (Leiter Marketing-Kreation). Distribution: Corina Räber (Leiterin Kommunikation), Stefanie Zimmermann (Marketing Manager Kommunikation), Viktoria Wörndl (Leiterin Social Media), Pierre Bohren (Leiter Media), Claudia Schären (Marketing Manager Media); verantwortlich bei Compresso: Fridolin Stauffacher (Gesamtverantwortung), Michelle Müller, Luisa Villiger (Beratung/Projektleitung); verantwortlich bei Zimmermann communications: Rolf Zimmermann (Strategie/Art Buying), Christoff Strukamp (Creative Direction), Julia Hofmann (Art Direction), Lara Cavelti (Projektleitung); Produktion: VisualEyes (Natalija Fallocca, Nathalie Furrer), Foto/Film/Postproduktion: Golden Retriever, Stockholm (Niklas Alm, Per Björklund, Philip Tolgén), Styling Set: Karin Frey. (pd/mj)