Publiziert am 01.10.2025

Die Kampagne, die seit ihrer Lancierung laufend angepasst wurde, konzentriert sich auf die Kernthemen Kundennähe, Genossenschaftsprinzip und regionale Verankerung, teilt FS Parker mit. Die Zürcher Agentur verantwortet die Kampagne.

Für die aktuelle Herbstwelle wurden die Botschaften nach Angaben der Bank überarbeitet und stärker auf die unterschiedlichen Zielgruppen ausgerichtet. Dabei bleibe die grundlegende Ausrichtung der Kommunikationslinie bestehen.











Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle verbreitet, darunter digitale Medien, Aussenwerbung und seit dieser Woche auch im Fernsehen. Mit dem TV-Einsatz will Raiffeisen die Reichweite der Kampagne erhöhen. (pd/spo)