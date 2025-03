Unicef: Kurt Aeschbacher wirbt für Legat-Spenden

Publiziert am 13.03.2025

Unicef Schweiz und Liechtenstein startet eine neue Fundraising-Kampagne, die das Thema Legat und Testament in den Mittelpunkt stellt. Der langjährige Unicef-Botschafter Kurt Aeschbacher unterstützt die Kampagne, die Privatpersonen ermutigen soll, in ihrem Testament an benachteiligte Kinder zu denken.

Im Rahmen der Kampagne hat Unicef einen kostenlosen Ratgeber entwickelt, der online auf unicef.ch/testament bestellt werden kann. Die Informationsmaterialien sollen Interessierten die Möglichkeiten und Bedeutung von Testamentsspenden näherbringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne umfasst Printinserate und ein Video, das sowohl online als auch in ausgewählten Kinos gezeigt wird. Die Inhouse-Agentur von Unicef hat das Konzept entwickelt und mit externen Partnern umgesetzt.

Kurt Aeschbacher, seit 2004 Unicef-Botschafter, fungiert als Gesicht der Kampagne. Ziel ist es, potenzielle Spender zu motivieren, in ihrem Testament an die Unterstützung von Kindern in Not zu denken. (pd/cbe)