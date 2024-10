Publiziert am 13.10.2024

BMW Motorräder sind dafür geschaffen, die Welt zu entdecken. Genau das setzt die im House of Communication Zürich beheimatete Agentur Serviceplan Schweiz in einer Imagekampagne überraschend um. Sie zeigt einzigartige Landschaften, die mittels Fotografie, CGI und künstlicher Intelligenz Länderflaggen zitieren.

Das Markenversprechen «Make life a ride» von BMW Motorrad diente als Ausgangspunkt für die Kreation einer Imagekampagne, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Mit fünf unterschiedlichen BMW-Modelle wird die Welt neu entdeckt. Symbolisch dafür stehen eine Hügellandschaft in Spanien, ein Sandstrand in Frankreich, eine Brücke in Schottland, ein Panoramaweg in Italien und eine Schotterstrasse in Tansania.

Die Anordnung von Farben und Objekten zitiert die Flaggen der betreffenden Länder, in welchen die Motorräder in Aktion gesetzt wurden. Die Visuals entstanden zu einem Teil im Fotostudio, wo die einzelnen Motorräder geshooted wurden. In aufwendiger CGI-Arbeit wurden zudem die Landschaftselemente angelegt, danach mit künstlicher Intelligenz auf die zuvor definierten Elemente gepromptet und schlussendlich mit den realen Fotos kombiniert.

«Die Kreation dieser Kampagne wäre ohne die heutigen Mittel niemals umsetzbar gewesen. Ganz unabhängig davon ist aber auch heute immer noch die gute Idee der Ausgangspunkt von jeder Arbeit, die herausstechen soll», kommentiert Marcin Baba, Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse, die BMW-Kampagne. Zu sehen ist die Kampagne in einer schweizweiten Plakatkampagne und zudem auch auf den digitalen Kanälen von BMW Schweiz.