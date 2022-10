CR Basel: Langjährige Mitarbeiter übernehmen Agentur

Die Nordwestschweizer Kommunikationsagentur CR Basel hat neue Besitzer. Die langjährigen Mitarbeiter Gabriel Heuberger (Kreation) und Thomas Fux (Beratung) haben per 1. August nicht nur die Agentur, sondern auch die Geschäftsführung übernommen. «Für unsere Kunden sind wir weiterhin und vollumfänglich operativ in geschäftsführender Funktion mit viel Leidenschaft tätig», so Fux auf Anfrage von persoenlich.com. Die bisherigen Besitzer, Ronald Hauser und Friedrich Hadorn, hätten sich «im gemeinsamen Interesse» entschieden, die Agentur zu verlassen «und eigene Wege zu gehen».

Erst vor zwei Jahren wurde die Geschäftsleitung neu aufgestellt, dies im Zuge der Nachfolgeregelung des damaligen Inhabers Peter Frey. Die Geschäftsleitung bestand damals aus Rony Hauser, Fredy Hadorn, Gabriel Heuberger und Thomas Fux (persoenlich.com berichtete). Damals hiess es, die Agentur bestehe aus 16 Mitarbeitenden. Und heute? «Die Agentur beschäftigt sechs Mitarbeitende», so Fux auf Anfrage. «Die Umstrukturierung ist damit abgeschlossen.»

Wie es in einer kurzen Mitteilung heisst, sei CR Basel auch umgezogen. Neu ist die Agentur im Basler Gundeli-Quartier zu finden, «zentral gelegen an der Pfeffingerstrasse 94 und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof SBB». (pd/cbe)