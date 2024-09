Publiziert am 16.09.2024

In der neuen Brand Kampagne von Telco-Anbieter Sunrise zeigen Marco Odermatt und Roger Federer, wie man das Zwischenmenschliche konsequent priorisiert. Während die beiden Superstars über die Lautsprecher am Flughafen ausgerufen und zu ihren Gates gebeten werden, verweilen sie entspannt und in ihr Gespräch vertieft in der Flughafen Lounge. Damit schenken sie ihrem gemeinsamen Moment höchste Priorität.

«Mit unserer neuen Kampagne erinnern wir daran, dass schnellstes Internet fürs digitale Leben zwar wichtig ist, es aber noch viel Wichtigeres gibt: persönliche Momente mit Menschen, die einem nahe stehen. Roger Federer und Marco Odermatt zeigen, wie’s geht. Statt auf ihren Flug zu hetzen, geniessen sie entspannt ihre persönliche Unterhaltung, lachen und freuen sich gemeinsam. Weil sie dabei authentisch sind, sind sie die perfekten Botschafter für unsere Marke», wird André Krause, CEO von Sunrise, in einer Medienmitteilung des Unternehmens zitiert.

Zusätzlich informiert Sunrise über ein technisches Upgrade seines hybriden Glasfaserkabelnetzes, das seit August vier von fünf Schweizer Haushalte mit einer Geschwindigkeit von 2.5 Gbit/s versorgt. Bestandskunden, die bislang 1 Gbit/s nutzten, erhalten dieses Upgrade kostenlos.

Die Kampagne läuft im Kino, im TV, online und am POS. (pd/ki/nil)