Blueheart: Launch-Kampagne für neuen Aarau-Sponsor

Publiziert am 13.11.2025

Blueheart realisierte verschiedene Massnahmen: Launch-Massnahmen zur Medienkonferenz, eine Öffentlichkeitskampagne mit Plakaten, Inseraten, Video-Statements und einem Radiospot sowie Bandenwerbung im Stadion Brügglifeld. Das AEW-Engagement wird auch in den sozialen Medien und im Kundenmagazin der AEW thematisiert.

«Dieses Engagement ist mehr als ein Logo auf dem Trikot. Es steht für Verantwortung, Nachhaltigkeit und Nähe zu den Menschen im Aargau», wird Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, in einer Mitteilung zitiert. Die AEW hat im Zusammenhang mit dem Sponsoring eine Sport-Lehre im Bereich KV geschaffen, die aktuell der Nachwuchsspieler Liam Isler absolviert. (pd/cbe)