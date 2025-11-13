13.11.2025

Blueheart

Launch-Kampagne für neuen Aarau-Sponsor

Die Agentur hat für den Sponsoring-Auftritt der AEW Energie beim FC Aarau eine Kampagne umgesetzt. Ab der Rückrunde der Saison 2025/2026 ist AEW neue Co-Hauptpartnerin des FC Aarau, des Frauenteams Red Boots und im Bereich der Fussball-Nachwuchsförderung.
Publiziert am 13.11.2025

Blueheart realisierte verschiedene Massnahmen: Launch-Massnahmen zur Medienkonferenz, eine Öffentlichkeitskampagne mit Plakaten, Inseraten, Video-Statements und einem Radiospot sowie Bandenwerbung im Stadion Brügglifeld. Das AEW-Engagement wird auch in den sozialen Medien und im Kundenmagazin der AEW thematisiert.



«Dieses Engagement ist mehr als ein Logo auf dem Trikot. Es steht für Verantwortung, Nachhaltigkeit und Nähe zu den Menschen im Aargau», wird Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, in einer Mitteilung zitiert. Die AEW hat im Zusammenhang mit dem Sponsoring eine Sport-Lehre im Bereich KV geschaffen, die aktuell der Nachwuchsspieler Liam Isler absolviert. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei AEW Energie AG: Yvonne Kohler (Leiterin Unternehmens- und Marketingkommunikation), Silvia Geissmann (Unternehmens- und Marketingkommunikation); verantwortlich bei Blueheart: Olivier Kilchherr (CD Art), Hanno Lietz (CD Text / Konzept), Marina Botic, Paula Di Battista (Graphic Design), Emanuel Schweizer (Film und Multimedia), Gregor Meyer, Vanessa Menta (Beratung); Fotografie: Claudio Heller, heller-visuals.ch.


