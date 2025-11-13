Blueheart: Launch-Kampagne für neuen Aarau-Sponsor

Blueheart realisierte verschiedene Massnahmen: Launch-Massnahmen zur Medienkonferenz, eine Öffentlichkeitskampagne mit Plakaten, Inseraten, Video-Statements und einem Radiospot sowie Bandenwerbung im Stadion Brügglifeld. Das AEW-Engagement wird auch in den sozialen Medien und im Kundenmagazin der AEW thematisiert.
«Dieses Engagement ist mehr als ein Logo auf dem Trikot. Es steht für Verantwortung, Nachhaltigkeit und Nähe zu den Menschen im Aargau», wird Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, in einer Mitteilung zitiert. Die AEW hat im Zusammenhang mit dem Sponsoring eine Sport-Lehre im Bereich KV geschaffen, die aktuell der Nachwuchsspieler Liam Isler absolviert. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei AEW Energie AG: Yvonne Kohler (Leiterin Unternehmens- und Marketingkommunikation), Silvia Geissmann (Unternehmens- und Marketingkommunikation); verantwortlich bei Blueheart: Olivier Kilchherr (CD Art), Hanno Lietz (CD Text / Konzept), Marina Botic, Paula Di Battista (Graphic Design), Emanuel Schweizer (Film und Multimedia), Gregor Meyer, Vanessa Menta (Beratung); Fotografie: Claudio Heller, heller-visuals.ch.