Für die Umsetzung der Launch-Kampagne hat Yuh die Genfer Kreativagentur Cavalcade beauftragt, die ein Konzept rund um die Idee der Leichtigkeit entwickelt hat: Die Verwaltung der eigenen Finanzen ist für viele von uns im Alltag eine Last. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag, die persoenlich.com vorab vorliegt.









Yuh stellt sich gegen diese Vorstellung und macht es jedem «Yuh-ser» möglich, sein Geld mit Leichtigkeit zu managen. Oder besser gesagt: Dank Yuh wird alles so einfach, dass man seine Finanzen sogar tanzend regeln kann.

«Während der Konzeptionsphase wurde uns schnell klar, dass wir einen mutigen Ansatz brauchen, um die Leichtigkeit in die Yuh-Marken-DNA zu integrieren. Also haben wir uns für eine ‹nonverbale› Kommunikation entschieden, welche die Botschaft ‹tanzend› vermittelt, ohne auch nur ein Wort zu sprechen», lässt sich Sonia Milici, Head of Marketing & Sales von Yuh, zitieren.

Zusammenarbeit mit We are from L.A.

Der dazugehörige Film zeigt vier Tänzer, darunter Weltmeister Joris Wolfy Gangzi, die Yuh nutzen, während sie ihre Tanzeinlagen vorführen. Regie führten dafür keine Geringeren als das weltberühmte Duo, das vor allem für das Video zum Welthit «Happy» von Pharrell Williams bekannt ist: We are from L.A. Der Regisseur, Pierre Dupaquier, war damals zudem an der Komposition des Songs beteiligt.

David von Ritter, Creative Director Cavalcade: «Für eine App wie keine andere suchten wir auch einen Regisseur wie kein anderer. So wandten wir uns an We are from L.A., die für ihr Musikclips weltbekannt sind. Ein mutiger Schritt, der sich ausgezahlt hat und uns alle stolz macht.»

Konzeption und Produktion fanden unter den erschwerten Bedingungen des ersten Lockdowns statt, was an sich bereits ein kleines Kunststück war. Dank der Fotografien des Baslers Laurids Jensen ist die Kampagne auch «offline» verfügbar und ab heute in der ganzen Schweiz zu sehen.











Verantwortlich bei Yuh: Sonia Milici, Head Marketing & Sales, José Carlos Rosa, Head Product, Alain Greter, Brand Marketing Manager, Laila Grosfils Bogaert, Marketing & Advertising Consultant, Gloria Masala, Digital Marketing Manager; verantwortlich bei Cavalcade: David von Ritter, Creative Director, Martin Arnold, Concept Creator, Damien Real, Art Director TVC, Gaëlle Valentini, Art Director Foto, Camille Natalini, Graphic Designer, Nina Hugentobler, Client Director , Maxime Fiechter, Account Manager, Katia Lallart, Account Manager; verantwortlich bei Iconoclast TV: We are from L.A., Regie, Nicolas Loir, Kameraführung, Camille Lambert, Produzentin, Arnaud Le Méné, Line Producer, Cathy Ematchoua, Choreografin; verantwortlich bei Dynamic Frame: Laurids Jensen, Fotograf, Alina Benz, Produzentin, Luzius Fischer, Executive Producer; verantwortlich bei Grip: Patrick Milo, Client Director, Jenny A. Albert, Sr. PR-Consultant, Aylin Siletic, Communications Manager. (pd/lol)