Studio Thom Pfister: Laura Capponi stösst zum Beratungsteam

Die 2021 gegründete Marken- und Kommunikationsagentur hat sich laut eigenen Angaben «in kurzer Zeit erfolgreich mit ihren Kernkompetenzen und ihrem Angebot im nationalen und internationalen Markt positioniert», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Geschäftsleitung hat sich nun entschieden, das Team mit Laura Capponi als Brand Consultant weiter zu stärken und zu ergänzen.

Laura Capponi ist eine erfahrene Beraterin und arbeitete die letzten sieben Jahre bei verschiedenen renommierten Agenturen in Bern und Zürich. Sie betreute Kunden wie Schweizer Fleisch, Microspot, Ochsner Shoes und Skoda. Die Walliserin verfügt über einen Bachelor of Science in Tourism und ein CAS in Marken- und Werbepsychologie. (pd/tim)