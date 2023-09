Mit ihrer neuen Employer-Branding-Kamapgne will Lidl Schweiz die Menschen verbinden, die bereits Teil des Teams sind, und diejenigen, die sich künftig für Lidl Schweiz als Arbeitgeber entscheiden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf ihren Mitarbeitenden, sondern auch auf deren Produkten und Dienstleistungen, schreibt die verantwortliche Agentur Koch in einer Mitteilung. Mit knackigen, frechen Headlines und einer authentischen Bildsprache sei die mehrjährige Kampagne erfolgreich gestartet.

Einfach, auf Augenhöhe, kollegial und lebendig – diese Werte vertritt Lidl Schweiz und will auch als Arbeitgeber so wahrgenommen werden. Dabei sollen das Image und die Attraktivität von Lidl Schweiz weiter ausgebaut und nachhaltig verankert werden. Die Herausforderung dabei: Daraus eine einzigartige Kampagne zu kreieren, die sich auf verschiedenen Kanälen sowohl nach innen wie nach aussen umsetzen lässt – mit dem gewissen Etwas, aber immer so, dass Lidl Schweiz auch mit dieser neuen Kampagne sich selbst treu bleibt.

«Unsere Herausforderungen sind vielfältiger, facettenreicher und dynamischer geworden. Passend dazu sind die Menschen bei Lidl Schweiz vielseitiger, diverser und flexibler denn je. All dies sollte auch der Look der Employer Brand widerspiegeln, weshalb das Design moderner, dynamischer und vielseitiger gestaltet wurde – für eine ausdrucksstarke Arbeitgebermarke, die mit einem skalierbaren Konzept den unterschiedlichen Anforderungen der Kommunikation gerecht wird», wird Marc Schadegg von der Agentur Koch zitiert. Gemeinsam mit Lidl Schweiz hat die Agentur die Kampagne in den letzten Monaten konzipiert und realisiert.

Authentisch und auf Augenhöhe

Das Konzept der Kampagne basiert auf internen wie externen Befragungen zu Lidl Schweiz als Arbeitgeber. Daraus entwickelte die Agentur mit «Du und wir, das beste Team.» die Kernbotschaft für eine nachhaltige Kommunikation. Im Zentrum der Kampagne steht der Teamgedanke. Dabei ist es wichtig, authentisch zu sein und alle Menschen anzusprechen, die Lidl Schweiz als Arbeitgeber kennen oder kennenlernen möchten.

«Uns war von Anfang an klar, dass die Mitarbeitenden im Mittelpunkt der neuen Arbeitgeberkampagne stehen. Denn sie sind Lidl Schweiz - vielfältig, leidenschaftlich und engagiert - das macht sie zu den besten Botschafterinnen und Botschaftern und zum grössten Erfolg von Lidl Schweiz», sagt Lorena Cicia von Lidl Schweiz. Entstanden sind abwechslungsreiche Sujets, die nicht nur die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Themengebiete aufzeigen, sondern auch die grosse Vielfalt von Lidl Schweiz als Arbeitgeber.

Vielseitig in der Ansprache

Passion, Empathie und der Wille, immer besser zu werden, sind die Grundlagen für das perfekte Team. Diese Attribute in Verbindung mit den passenden Produkten und Leistungen, kombiniert mit den witzigen Headlines, machen die neue Arbeitgeberkampagne von Lidl Schweiz aus. Das kreative Zusammenspiel in einer plakativen, bewusst zugänglichen und modularen Umsetzung wird in den kommenden Wochen und Monaten on- und offline in der Schweiz zu sehen sein. So begrüsst die Kampagne Kundinnen und Kunden in den Filialen, auf Social Media, im TV oder nimmt auf der LKW-Flotte Fahrt auf.

Hauptverantwortlich bei Lidl Schweiz AG: Lorena Cicia, Manager Recruiting & Employer Branding; verantwortliche Agentur: Das Team der Agentur Koch. (pd/wid)