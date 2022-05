Yuh wird ein Jahr alt. Vor einem Jahr haben Swissquote und PostFinance ihre Beziehung intensiviert und die neue Digital-Banking-App Yuh in den Mobile-Stores lanciert und mit dem «3-in-1»-Ansatz aus Zahlen, Sparen und Investieren Mobile-Banking-Geschichte geschrieben (persoenlich.com berichtete). So feiert die App mit «bereits mehr als 60'000 Yuhserinnen und Yuhser und einer prall gefüllten Pipeline an Innovationen ihren ersten Geburtstag», wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Geburtstag hat Yuh und ihre Kreativagentur Cavalcade die Yuhserinnnen und Yuhser der Gen Y und Z gefragt, warum sie Yuh denn so gut finden? Die Antwort: «Yuh ist wie Dating!» Denn die Customer Experience mit Yuh fühle sich an wie eine moderne Liebesgeschichte. «Wir drücken ein paar Tasten, wischen ein paar Mal nach rechts und links, lernen uns kennen, erst ein bisschen zögerlich, dann immer intensiver. Wir machen dies und das zusammen, und nach und nach beginnen wir unseren Alltag miteinander zu teilen. Wir beginnen gemeinsam über unsere Zukunft nachzudenken, legen unsere Ersparnisse auf den Tisch und wenn es dann ganz gut läuft, planen wir vielleicht sogar gemeinsam unsere Altersvorsorge», heisst es weiter.

Und genau diese Liebesbeziehung feiert die Yuhniversary-Kampagne. In kurzen Online-Videos und Radiospots, OOHs, digitalen Bannern sowie auf Social Media werden typische Dating-Klischees dargestellt.

«Wir sind sehr stolz auf unser erstes Jahr und den Erfolg von Yuh. Es ist eine grosse Freude zu sehen wie unsere Community Yuh liebgewonnen hat und als treue Begleiterin im Alltag schätzt. An dieser Stelle möchten wir uns für ihr Engagement bedanken, denn sie sind es, die uns tagtäglich mit ihren Anregungen inspirieren und zur Höchstleistung animieren», freut sich Sonia Milici, Head of Marketing and Sales bei Yuh.

«Yuh berührt die Yuhser*innen auf eine ganz eigene Weise. Yuh ist ein Partner, der einen begleitet und von dem man nicht mehr loslassen möchte. Das wollten wir mit unserer Kampagne darstellen und die Zielgruppe auf eine ebenso bewegende Weise ansprechen», erklärt David von Ritter, Creative Director bei Cavalcade.

Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit Freestudio in Genf und unter der Regie von Guillaume Allantaz realisiert.

Verantwortlich bei Yuh: Sonia Milici (Head of Marketing and Sales), Laila Bogaert (Brand Marketing Manager), Alain Greter (Brand Marketing Manager), Gloria Masala (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Cavalcade: David von Ritter (Creative Director), David Lesage (Art Director), Camille Natalini (Graphic Designer), Katia Lallart (Account Manager). (pd/cbe)